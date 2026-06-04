Il ritorno alla normalità dopo settimane trascorse sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 2026 si sta rivelando più complicato del previsto per una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione. Dopo aver condiviso ogni momento della propria quotidianità con gli altri concorrenti e con il pubblico di Canale 5, l’ex gieffina si è ritrovata improvvisamente a fare i conti con una situazione del tutto inattesa tra le mura domestiche. Nelle ultime ore, infatti, i fan hanno notato un messaggio piuttosto eloquente comparso sui social. Una sola parola, scritta in grande e accompagnata da immagini che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei follower: “Aiuto!”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Non è possibile, aiuto”. Antonella Elia, grosso problema

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