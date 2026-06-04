Napoli c’è la novità su Gila | Manna a lavoro

Mario Gila ha comunicato di voler trasferirsi al Napoli, con un anno rimasto sul contratto con la Lazio. La società biancoceleste non può opporsi alla sua scelta. Gila ha espresso chiaramente di preferire i partenopei, lasciando intendere che non considera altre opzioni. La decisione del difensore è definitiva e non ci sono indicazioni di trattative alternative in corso.

Mario Gila sceglie il Napoli e la Lazio non può opporsi. Con un anno alla scadenza del contratto, il difensore biancoceleste ha comunicato la sua intenzione: vuole solo gli azzurri. La situazione è cristallina. Il giocatore ha già deciso e questa certezza cambia completamente il quadro negoziale. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha confermato quanto circola da giorni: Gila non ha dubbi sulla sua destinazione. La volontà del calciatore, quando manca poco più di dodici mesi alla scadenza, diventa un elemento decisivo. Lotito può fare tutte le valutazioni che ritiene opportune, ma il braccio di ferro con un giocatore già orientato altrove è destinato a finire in un’unica direzione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Napoli, evoluzione continua: sorpasso per Gila, lombra di Sarri e il caso Manna-Roma

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