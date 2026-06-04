Dal 4 giugno 2026 va in onda su Canale 5 Montmartre. Si tratta della serie TV franco-belga del 2025 diretta di Louis Choquette ambientata a Parigi. Il suo attesissimo capitolo finale, in Francia, ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Tra cabaret parigini, lotte di classe, amori clandestini e patti d’onore, l’ultimo episodio ha tirato le fila di tutte le trame rimaste in sospeso. Se vi state chiedendo come finisce e avete bisogno della spiegazione dettagliata del finale, siete nel posto giusto. Ecco tutto quello che succede nell’emozionante e machiavellico episodio conclusivo. Montmartre serie TV su Canale 5: riassunto trama completa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Montmartre, come finisce la serie: spiegazione finale e tutte le risposte

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