Mirra Andreeva si è qualificata come prima finalista del torneo di Roland Garros, seconda prova del Grande Slam in corso a Parigi. La giovane tennista ha sconfitto Marta Kostyuk e si prepara a giocare la finale del torneo femminile. La partita si è conclusa con la vittoria di Andreeva, che ha raggiunto questa fase della competizione sulla terra rossa francese.

E’ Mirra Andreeva la prima finalista del Roland Garros femminile, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso sulla terra rossa di Parigi. La 19enne russa, testa di serie numero 8 del tabellone, continua la sua straordinaria ascesa nel circuito mondiale conquistando l’accesso all’ultimo atto del torneo parigino grazie a una prestazione autoritaria e senza sbavature. In semifinale Andreeva ha infatti superato l’ucraina Marta Kostyuk, numero 15 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-3 dopo appena un’ora e 16 minuti di gioco. Per la giovane russa si tratta anche di una rivincita importante dal punto di vista sportivo: soltanto un mese fa era stata proprio Kostyuk a batterla nella finale del Masters 1000 di Madrid. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mirra Andreeva prima finalista al Roland Garros 2026, battuta Marta Kostyuk

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