Million Day | due appuntamenti live per vincere un milione di euro
A fine maggio si sono svolte due sessioni dal vivo del Million Day, durante le quali sono stati estratti i numeri vincenti. La meccanica dell’Extra Million Day prevede un’ulteriore estrazione con premi aggiuntivi rispetto alla normale partita. La prima sessione si è tenuta alla fine di maggio, seguita da una seconda, entrambe trasmesse in diretta. Le modalità di gioco e le regole per partecipare sono le stesse di quelle standard del concorso.
Quali sono i numeri estratti nelle sessioni di fine maggio? Come funziona la meccanica dell'Extra Million Day? A quali orari si svolgeranno le dirette di mercoledì? Dove trovare assistenza immediata per il rischio di gioco compulsivo??? In Breve Gioco prevede indovinare 5 numeri su un totale di 55 disponibili. Estrazioni Extra Million Day incluse nelle sessioni delle 13 e 20,30. Archivio consultabile con dati relativi al 1, 2 e 31 maggio 2026. Assistenza ludopatia disponibile . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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