Million Day | due appuntamenti live per vincere un milione di euro

Notizia in breve

A fine maggio si sono svolte due sessioni dal vivo del Million Day, durante le quali sono stati estratti i numeri vincenti. La meccanica dell’Extra Million Day prevede un’ulteriore estrazione con premi aggiuntivi rispetto alla normale partita. La prima sessione si è tenuta alla fine di maggio, seguita da una seconda, entrambe trasmesse in diretta. Le modalità di gioco e le regole per partecipare sono le stesse di quelle standard del concorso.