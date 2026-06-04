Meteo | Previsioni per venerdì 5 giugno

Venerdì 5 giugno si prevede una giornata con cieli molto nuvolosi al mattino, accompagnati da deboli piogge. Nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con i cieli che si rasserenano. In serata, nuvole e deboli piogge continueranno, con una quantità di precipitazioni stimata in circa 3 millimetri.

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3377m. I. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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METEO | Previsioni di venerdì 5 giugno 2026

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