Meloni | lo stratega svela il segreto del successo sui social

Un stratega ha spiegato come sia stato possibile trasformare un consenso del 4% in una vittoria elettorale, puntando su una comunicazione mirata sui social media. Sono stati individuati alcuni pilastri identitari che hanno rafforzato il rapporto diretto con gli elettori, evitando passaggi intermedi. La strategia si è concentrata sulla creazione di contenuti personalizzati e sulla presenza costante online, contribuendo a consolidare il sostegno e a ottenere risultati elettorali significativi.

Come ha trasformato un consenso del 4% in una vittoria assoluta?. Quali pilastri identitari hanno costruito il legame diretto con l'elettorato?. Perché lo stratega ha scelto di evitare i classici modelli d'agenzia?. Come può gestire il potere chi detesta gli strumenti che l'hanno eletta?.? In Breve Tommaso Longobardi analizza l'ascesa politica nel libro Senza maschera. Strategia basata su identità riconoscibile e valori di madre e cristiana. Meloni detesta i social media nonostante la potente macchina comunicativa. Modello digitale scavalca la mediazione parlamentare tradizionale verso il consenso.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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