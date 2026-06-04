Un uomo ha riferito che sua madre è morta tra le sue braccia durante un suicidio assistito in Svizzera. Secondo la sua testimonianza, la donna aveva espresso la volontà di porre fine alla propria vita nonostante ripetuti tentativi di convincerla a cambiare idea. La donna sarebbe deceduta dopo una lunga videochiamata con il padre. Nel frattempo, un attivista, coinvolto in un caso analogo, ha presentato un’autodenuncia.

“Più volte, scherzosamente, le abbiamo chiesto di abbandonare questa scelta, ma lei era risoluta. Credo a causa di un’infinita sofferenza che l’ha portata a morire nelle mie braccia dopo una difficilissima ultima videochiamata con mio padre”. Nelle parole di Paolo, il figlio di Lucia, c’è tutto il peso di una decisione maturata lentamente, tra dolore, attese e speranze. Una scelta che ha portato sua madre, 80 anni, triestina, affetta da una rara malattia neurodegenerativa, a lasciare l’Italia per raggiungere la Svizzera e accedere al suicidio medicalmente assistito. Come tanti altri cittadini e cittadine d’Italia da Dj Fabo in poi. Solo soltanto quindici le persone – spesso dopo lunghe battaglie legali – ad aver visto riconosciuto il diritto a morire nella propria casa accanto alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mamma è morta tra le mie braccia”: il dolore del figlio di Lucia dopo il suicidio assistito in Svizzera. Poi l’autodenuncia di Cappato e degli attivisti

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Mamma Canzone Emozionante sulla Perdita di una Madre – Triste & Pleurante

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Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Beatrice, uccisa di botte a 2 anni. La mamma al gip: Mai picchiato le mie figlie; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; Bordighera, la madre non chiamò i medici: Beveva e si drogava col compagno. Il dolore delle sorelline davanti alle psicologhe: Non vedremo Bea da grande.

Beatrice morta, le chat dell'orrore. Iannuzzi: Ti porto via la mamma, non torna più. E la madre: mi mandate fuori di testaManuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, a Bordighera. Non solo: ci sono le altre bambine nelle chat dell'orrore. ilmessaggero.it

Beatrice morta a due anni, l'orrore in chat: Speriamo che si sveglia tra 6 mesi, sta pezza di mer*aLa piccola Beatrice è morta il 9 febbraio a Bordighera, a soli due anni, dopo settimane di violenze. Ora, dalle 54 pagine della richiesta di misura cautelare firmata dalla pm ... ilmattino.it

Bea Aveva solo due anni. Per mesi avrebbe vissuto tra paura, botte e umiliazioni. In un video piange mentre qualcuno le mette una sigaretta tra le labbra. Intorno, la mamma e il compagno ridono. Non riesco proprio a togliermi dalla testa quelle risate. Bea per x.com

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