Vasana Montgomery è stata esclusa dal cast di Love Island dopo la scoperta di video razzisti pubblicati in passato. La produzione di Peacock ha confermato di aver preso provvedimenti e ha comunicato di essere al lavoro per affrontare la situazione. Montgomery ha successivamente pubblicato un messaggio di scuse, riconoscendo i contenuti e chiedendo perdono. La decisione di rimuoverla dal programma è stata comunicata ufficialmente dopo la revisione dei video.

Quali video del passato hanno causato l'esclusione di Vasana Montgomery?. Come ha reagito la produzione di Peacock alla scoperta dei contenuti?. Chi sono i nuovi concorrenti entrati in villa dopo il caso?. Perché la memoria digitale può distruggere la carriera di un reality performer?.? In Breve Esclusione decisa da Peacock prima della prima puntata del 2 giugno.. Nuovi ingressi in villa includono Kayda Bosse e il brasiliano Vasconcelos.. Cast originale composto da dieci partecipanti tra cui Beatriz Hatz e Sean Reifel.. Video razzisti risalenti all'adolescenza della venticinquenne Montgomery emersi online recentemente.. Vasana Montgomery rompe il silenzio dopo l’allontanamento da Love Island USA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Love Island: Montgomery si scusa per i video razzisti del passato

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Si parla di: Love Island USA elimina Vasana Montgomery dal cast della stagione 8 dopo un video controverso.

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