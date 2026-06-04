L’Isola dei Famosi il cast fa sbadigliare | nomi già visti vip prevedibili e tanta noia ce la farà Selvaggia Lucarelli a non floppare?

Notizia in breve

Il cast de L’Isola dei Famosi si compone principalmente di volti già visti, con pochi nuovi. Tra i partecipanti ci sono personaggi noti, ma giudicati prevedibili e poco sorprendenti. La produzione ha confermato alcuni nomi, mentre altri sono ancora in trattativa. La data di inizio è fissata per la prossima settimana. La presenza di alcuni veterani ha suscitato critiche, mentre i nuovi arrivati restano sotto osservazione.