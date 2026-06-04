L’Isola dei Famosi il cast fa sbadigliare | nomi già visti vip prevedibili e tanta noia ce la farà Selvaggia Lucarelli a non floppare?
Il cast de L’Isola dei Famosi si compone principalmente di volti già visti, con pochi nuovi. Tra i partecipanti ci sono personaggi noti, ma giudicati prevedibili e poco sorprendenti. La produzione ha confermato alcuni nomi, mentre altri sono ancora in trattativa. La data di inizio è fissata per la prossima settimana. La presenza di alcuni veterani ha suscitato critiche, mentre i nuovi arrivati restano sotto osservazione.
Mentre cresce l’attesa per il debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, iniziano a emergere le indiscrezioni sui protagonisti che dovrebbero sbarcare nelle Filippine. Eppure, anziché accendere l’entusiasmo del pubblico, molti dei nomi circolati nelle ultime ore stanno suscitando una reazione decisamente più tiepida. Tra veterani dei reality, personaggi già passati da numerosi programmi televisivi e volti che gravitano da anni nello stesso circuito, la sensazione è quella di trovarsi davanti a un cast che punta più sulla familiarità che sull’effetto sorpresa. L’esclusiva di Biccy: ecco chi sono i vip che vedremo a L’Isola dei Famosi. Secondo le anticipazioni trapelate nelle ultime ore, il gruppo dei naufraghi dovrebbe comprendere diversi personaggi già noti agli appassionati di reality. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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Lui al posto di Pierpaolo Pretelli. Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli, scelto anche l'inviato: il pubblico sarà felicissimo (LINK NEI COMMENTI) facebook
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