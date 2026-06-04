Leao-Arsenal colpo di scena improvviso | la verità

Rafael Leao lascerà il Milan durante l’estate. La decisione di trasferirsi non è ancora ufficiale, e non sono state annunciate le destinazioni possibili. La sua partenza dal club rossonero è stata comunicata senza dettagli sui tempi o sui termini contrattuali. La stampa sportiva ha riportato il fatto, ma ancora non ci sono conferme ufficiali o annunci da parte dell’atleta o delle società coinvolte.

Il futuro dell’attaccante portoghese resta avvolto nel mistero: quale sarà la sua prossima destinazione? Rimane un grosso punto interrogativo sulla sua prossima squadra, ma una cosa è certa: Rafael Leao lascerà il Milan nel corso di quest’estate. L’attaccante portoghese, proprio recentemente, ha ammesso di voler provare una nuova avventura in un altro club ed è pronta a scatenarsi un’asta selvaggia per il suo cartellino. Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it E adesso dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione di calciomercato. Secondo quanto riferito dal ‘Times’, Leao sarebbe stato proposto dai suoi agenti all’ Arsenal che è alla ricerca di un calciatore proprio con le caratteristiche del 26enne originario di Almada. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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[Matteo Moretto] Posso dire che il Galatasaray è uno dei club più interessati a Leao. Il Galatasaray ha recentemente fatto un'offerta verbale al giocatore; stiamo parlando di cifre molto sostanziali in termini di stipendio. Tuttavia, non c'è stato ancora contatto tra i reddit

Leao si propone all’Arsenal, il Milan aspetta offerte da 50 milioni: non c’è nulla di concreto per oraLeao gradirebbe come sua prossima squadra l’Arsenal, il Milan per cedere l’attaccante portoghese vorrebbe almeno 50 milioni di euro Uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato estivo sarà senza dub ... msn.com

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