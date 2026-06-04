Le prime pagine di oggi riportano un incremento delle spese dedicate alla transizione energetica, mentre si registrano attacchi ucraini a San Pietroburgo. In Francia, è stata concessa una grazia a un detenuto condannato per reati legati alla criminalità organizzata. La situazione internazionale resta complessa, con tensioni tra le parti coinvolte in vari conflitti. Sono inoltre in corso discussioni su nuove misure economiche e politiche in diversi paesi.

L'aumento di spesa per la transizione energetica, l'attacco ucraino a San Pietroburgo, la grazia a Minetti, e la semifinale fra Arnaldi e Cobolli al Roland Garros Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della decisione della Commissione europea di consentire un aumento di spesa dello 0,3 per cento del PIL per investimenti per la transizione nel settore energetico al di fuori dei vincoli di bilancio europei, altri aprono sull’attacco ucraino con droni su San Pietroburgo, in Russia, nel giorno dell’inizio del Forum economico internazionale, altri ancora titolano sulla conferma da parte della procura generale di Milano del parere positivo alla grazia a Nicole Minetti dopo il supplemento di indagine in seguito a un’inchiesta del Fatto che ne aveva messo in dubbio le motivazioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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