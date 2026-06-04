La protesta degli insegnanti in Messico che fa tremare i Mondiali di calcio La palla non rotolerà
A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di Calcio 2026, Città del Messico è nel caos a causa di proteste degli insegnanti. Le manifestazioni hanno coinvolto migliaia di persone, che hanno bloccato strade e principali arterie cittadine. Le proteste sono state organizzate contro riforme educative e tagli ai finanziamenti scolastici. La mobilitazione ha causato disagi significativi e ha attirato l’attenzione internazionale, mettendo in discussione lo svolgimento dell’evento sportivo.
Città del Messico, 4 giugno 2026 – A pochi giorni dal fischio d’inizio dei Mondiali di Calcio 2026, Città del Messico è sprofondata nel caos a causa di una massiccia ondata di proteste sindacali. I docenti aderenti al sindacato Cnte hanno messo a ferro e fuoco il centro della capitale, bloccando le principali arterie stradali e prendendo di mira i simboli della vetrina mondiale che il paese si appresta a offrire ai turisti e ai media internazionali. Sul celebre Paseo de la Reforma, i manifestanti hanno abbattuto giganteschi manichini che raffiguravano i calciatori della competizione, spogliandoli e dando loro fuoco insieme a decine di palloni da calcio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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