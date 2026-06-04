La Central Pennsylvania Youth Symphony in concerto alla Chiesa di San Paolo entro le Mura
La Central Pennsylvania Youth Symphony si esibirà in concerto presso la Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma. L’evento si svolgerà in uno degli spazi storici della città, noto per ospitare eventi culturali e musicali. La formazione musicale è composta da giovani orchestrali provenienti dalla regione della Pennsylvania. Il concerto rappresenta un’occasione per ascoltare un programma di musica classica eseguito da un’orchestra giovanile statunitense in uno dei luoghi simbolo di Roma.
La Central Pennsylvania Youth Symphony arriva a Roma per un concerto presso la Chiesa di San Paolo entro le Mura, uno degli spazi più affascinanti della città per la musica e l’incontro tra culture.L’orchestra è composta da studenti delle scuole superiori provenienti da tre istituti della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roja | Avinash Gupta Live Concert | A R Rahman | S P Balasubrahmanyam | Hariharan
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