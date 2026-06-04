Interporto Pordenone | utili in crescita e nuovi cantieri al via
L’interporto di Pordenone ha registrato un aumento degli utili e ha annunciato l’avvio di nuovi cantieri. La gestione del terminal sarà soggetta a un cambio dopo la gara prevista per il 2027. Sono in programma interventi infrastrutturali per ampliare e migliorare le strutture logistiche nell’area di Pordenone. La nuova fase prevede investimenti e lavori per potenziare le capacità operative del terminal e sviluppare ulteriormente la rete logistica locale.
Come cambierà la gestione del terminal dopo la gara del 2027? Quali nuovi cantieri infrastrutturali trasformeranno l'area logistica pordenonese? Perché il debito bancario della società è calato del 53%? Cosa produrranno i nuovi investimenti per l'economia del territorio??? In Breve Valore produzione a 4.734.228 euro con incremento del 7,41% rispetto al 2024 EBITDA a 790.071 euro e riduzione debito bancario del 53,52% Nuova asta di manovra ferroviaria da 750 metri in du . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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