Interporto Pordenone | utili in crescita e nuovi cantieri al via

Notizia in breve

L’interporto di Pordenone ha registrato un aumento degli utili e ha annunciato l’avvio di nuovi cantieri. La gestione del terminal sarà soggetta a un cambio dopo la gara prevista per il 2027. Sono in programma interventi infrastrutturali per ampliare e migliorare le strutture logistiche nell’area di Pordenone. La nuova fase prevede investimenti e lavori per potenziare le capacità operative del terminal e sviluppare ulteriormente la rete logistica locale.