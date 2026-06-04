Un giovane di 19 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto oggi a mezzogiorno sulla Fondovalle Savena, in provincia di Bologna. La moto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un’auto. Trasportato d’urgenza in ospedale, il ragazzo lotta per la vita. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi delle forze dell’ordine.

Pianoro (Bologna), 4 giugno 2026 – Un incidente devastante quello verificatosi oggi, all’ora di pranzo, sulla Fondovalle Savena, in territorio di Pianoro. Un giovane di 19 anni, S.P., residente in Valsamoggia, è attualmente ricoverato all’ospedale Maggiore in Rianimazione e, stando a quanto si apprende, sarebbe in pericolo di vita. Erano quasi le 12.30. L’impatto tra i due mezzi. Il 19enne, in sella alla sua amata motocicletta, stava percorrendo la Fondovalle Savena in direzione di Loiano. Nella direzione opposta, ovvero sulla ss65bis verso Bologna, procedeva una Fiat Panda guidata da una 54enne. A un certo punto, in territorio di Pian di Macina, all’altezza della MetalTarghe l’impatto tra i due mezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla Fondovalle, in moto contro un’auto: a 19 anni lotta per la vita

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Tragico schianto sulla Fondovalle, muore motociclista di 47 anni

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