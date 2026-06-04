I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Nel fine settimana, a Parma e provincia, si svolgono cinque eventi tra incontri culturali, musica antica e mostre d’arte. Da venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno, le iniziative si svolgono in diverse location della zona, coinvolgendo pubblico e appassionati. Gli appuntamenti includono concerti, presentazioni di libri e aperture di musei, con orari e programmi disponibili sul sito degli organizzatori.

Incontri culturali, musica antica, arte e tanto altro. Gli appuntamenti da venerdì 5 a domenica 7 giugno a Parma e provincia. Torcularia Book Festival, sesta edizione dal 5 al 7 giugno a LanghiranoSei anni, sei edizioni, un unico filo conduttore: la convinzione che la cultura non sia un lusso ma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Ancora TEMPORALI in arrivo! Poi SOLE dal fine settimana

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