Hurdle 4 giugno | le soluzioni per superare i 5 ostacoli oggi

Quali sono le cinque parole esatte per sbloccare gli ostacoli di oggi?. Come influisce l'errore nel primo round sulla sfida finale?. Perché il colore delle lettere può trarre in inganno il giocatore?. Cosa serve per interpretare correttamente gli indizi del quinto livello?.? In Breve Sequenza soluzioni 4 giugno: CHAIN, ANTIC, THONG, PUPIL e FJORD.. Meccanismo a 5 round consecutivi con back visivo immediato per ogni parola.. La parola risolta in un round funge da indizio per l'ostacolo successivo.. Piattaforma offre anche altri giochi come Mahjong, Sudoku e classici cruciverba.. Guida completa alla soluzione dell’indovinello Hurdle per questo 4 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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