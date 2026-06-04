Gualandi fa appello contro la condanna all’ergastolo
Giampiero Gualandi, 64 anni, ha presentato appello contro la condanna all’ergastolo per il caso di omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, avvenuto nel maggio 2024. La sentenza è stata emessa in primo grado e ora Gualandi ha deciso di ricorrere in secondo grado. La causa riguarda il reato di omicidio volontario, e l’appello mira a ottenere una revisione della pena. La procedura giudiziaria continuerà nelle corti superiori.
Non basterà un grado di giudizio per definire l’eventuale pena di Giampiero Gualandi. L’uomo, 64 anni, è stato condannato all’ergastolo, in primo grado, per la morte di Sofia Stefani, 33 anni, avvenuta nel maggio del 2024. I due, colleghi alla polizia locale di Anzola dell’Emilia, avevano una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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