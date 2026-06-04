Gualandi fa appello contro la condanna all’ergastolo

Notizia in breve

Giampiero Gualandi, 64 anni, ha presentato appello contro la condanna all’ergastolo per il caso di omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, avvenuto nel maggio 2024. La sentenza è stata emessa in primo grado e ora Gualandi ha deciso di ricorrere in secondo grado. La causa riguarda il reato di omicidio volontario, e l’appello mira a ottenere una revisione della pena. La procedura giudiziaria continuerà nelle corti superiori.