God of War Laufey è la sorpresa che apre una nuova strada per la saga

God of War Laufey, annunciato da Sony e Santa Monica Studio, rappresenta una svolta per la serie. Per la prima volta, il protagonista principale non sarà Kratos, ma Faye, la moglie scomparsa di Kratos e madre di Atreus. La nuova versione introduce un personaggio femminile come protagonista, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti installazioni della saga. La notizia è stata comunicata attraverso un annuncio ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla trama o sulla data di uscita.

God of War Laufey è una delle novità più importanti annunciate da Sony e Santa Monica Studio, perché segna un passaggio storico per la serie: per la prima volta il protagonista principale non sarà Kratos, ma Faye, la moglie scomparsa dello Spartano e madre di Atreus. Il gioco è stato presentato durante lo State of Play del 2 giugno 2026 ed è previsto come esclusiva PlayStation 5, anche se al momento non ha ancora una finestra di uscita ufficiale. La scelta è forte, perché God of War è sempre stato identificato con Kratos. Anche quando la saga ha cambiato tono, passando dalla furia greca alla maturità della parentesi norrena, il cuore dell’esperienza è rimasto lui: il guerriero, il padre, l’uomo tormentato dal passato. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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GOD OF WAR LAUFEY - Tutto quello che Sappiamo

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