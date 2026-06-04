Gli spettacoli del Festival di Teatro | Veronetta#SpazioTeatroGiovani
È iniziata la sesta edizione di Veronetta#SpazioTeatroGiovani, il festival dedicato ai giovani e alle collettività. L’evento si svolge nel quartiere di Veronetta e propone spettacoli teatrali realizzati da giovani artisti. La manifestazione coinvolge diverse location del quartiere e si estende per più giorni, offrendo un programma di rappresentazioni e attività legate al teatro. La kermesse riunisce pubblico e partecipanti in un percorso di creazione e fruizione condivisa.
Arriva la sesta edizione di Veronetta#SpazioTeatroGiovani, il Festival che riunisce giovani e collettività in un percorso condiviso di creazione e fruizione teatrale. Gli spettacoli concludono l’anno di laboratori teatrali condotti dalle attrici e registe Silvia Masotti e Camilla Zorzi insieme. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Un teatro di giovani per giovani Veronetta 2026 - Ass. Buffolo, Silvia Masotti
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