Gli spettacoli del Festival di Teatro | Veronetta#SpazioTeatroGiovani

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziata la sesta edizione di Veronetta#SpazioTeatroGiovani, il festival dedicato ai giovani e alle collettività. L’evento si svolge nel quartiere di Veronetta e propone spettacoli teatrali realizzati da giovani artisti. La manifestazione coinvolge diverse location del quartiere e si estende per più giorni, offrendo un programma di rappresentazioni e attività legate al teatro. La kermesse riunisce pubblico e partecipanti in un percorso di creazione e fruizione condivisa.

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Arriva la sesta edizione di Veronetta#SpazioTeatroGiovani, il Festival che riunisce giovani e collettività in un percorso condiviso di creazione e fruizione teatrale. Gli spettacoli concludono l’anno di laboratori teatrali condotti dalle attrici e registe Silvia Masotti e Camilla Zorzi insieme. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Un teatro di giovani per giovani Veronetta 2026 - Ass. Buffolo, Silvia Masotti

Video Un teatro di giovani per giovani Veronetta 2026 - Ass. Buffolo, Silvia Masotti

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