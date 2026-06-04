Durante la prossima edizione della Summer Game Fest, è previsto l’annuncio di un nuovo videogioco horror AAA. Secondo indiscrezioni, gli sviluppatori di Silent Hill 2 remake potrebbero presentare un titolo ancora inedito. L’evento si prepara ad accogliere uno degli annunci più attesi dagli appassionati di questo genere videoludico. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti o sulla data di uscita.

La Summer Game Fest si prepara a ospitare uno degli annunci più attesi dagli appassionati dell’horror videoludico. Bloober Team, lo studio polacco specializzato in esperienze terrificanti che ha recentemente conquistato critica e pubblico con il remake di Silent Hill 2, sarebbe pronto a svelare un nuovo progetto durante l’evento di giugno. A rivelarlo sono state le società finanziarie polacche Strefa Inwestorów e StockWatch, fonti solitamente affidabili quando si tratta di movimenti strategici delle aziende del settore videoludico nazionale. La notizia assume particolare rilevanza se consideriamo il portfolio attuale dello studio. Bloober... 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Gli autori di Silent Hill 2 remake starebbero per svelare un nuovo horror AAA

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SILENT HILL 2 REMAKE: Sigue el Horror (Episodio 2)

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Temi più discussi: Il prossimo gioco degli autori di Silent Hill 2 remake potrebbe essere svelato al Summer Game Fest; Amazon Alert: Silent Hill f in sconto a 50,69 Euro; Quando esce Silent Hill Townfall? Lo sapremo a breve [Agg.]; Aspettatevi che Silent Hill: Townfall venga trasmesso stasera.

La Polonia è sinonimo di qualità da tanti anni e Bloober Team è una delle sue fucine migliori (basta vedere cosa hanno fatto con Silent Hill 2); può fare di tutto (avventure narrative profonde e giochi ricchi di azione e tensione). x.com

Qual è la tua canzone preferita in Silent Hill? reddit

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