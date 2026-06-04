Fronte del Porto Padova | un fine settimana tra musica cinema cubano TakeTalk Jules ed Jim e arrampicata
Nel fine settimana, la sala cinema civica Fronte del Porto a Padova ospiterà eventi tra musica, cinema cubano, un talk show, un film e attività di arrampicata. Sono previsti spettacoli di documentari e proiezioni di film come Jules ed Jim. La programmazione si svolge in via Santa Maria Assunta 20, vicino alla fermata del tram Assunta. Gli eventi si svolgeranno nel corso dei prossimi giorni.
Cinema, musica, documentario e talk: nuovi appuntamenti alla sala cinema civica Fronte del porto a Padova, in via Santa Maria Assunta 20 (fermata tram: Assunta). Si comincia giovedì 4 giugno alle 21 con l'evento musicale OpeRaaga, un percorso che, attraverso il linguaggio musicale, intende. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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