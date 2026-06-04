Fra storia e tradizione tutto pronto per Perugia 1416 Il programma

Dal 5 al 7 giugno si svolgerà l'undicesima edizione di Perugia 1416, una rievocazione storica nel centro della città. L'evento prevede spettacoli, cortei e gare sportive che ripercorrono la storia e le tradizioni locali. La manifestazione coinvolge diverse aree del centro storico e si svolge secondo un programma predefinito, con diverse attività programmate durante i tre giorni.

Tutto pronto per l'undicesima edizione di Perugia 1416, rievocazione storica che dal 5 al 7 giugno animerà il centro storico del capoluogo con spettacoli, cortei e gare sportive nel segno della storia e della tradizione perugina.Fra le novità di quest'anno c'è il teatro in piazza IV Novembre che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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