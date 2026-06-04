Firenze presentazione del libro ‘Chiù e i pirati’ ambientato tra l’Isola d’Elba e Lucca
Giovedì 4 giugno, alle 18, si è svolta al Teatro Niccolini di Firenze la presentazione del romanzo storico ‘Chiù e i pirati’, scritto da un autore italiano. L’evento ha visto la partecipazione dell’autore, che ha illustrato il suo libro ambientato tra l’Isola d’Elba e Lucca. Il volume è stato pubblicato dalla casa editrice Mauro Pagliai.
Firenze, 4 giugno 2026 – Giovedì 4 giugno, alle ore 18 al Teatro Niccolini (via Ricasoli 3, Firenze) Andrea Meschi presenta il suo romanzo storico intitolato ‘ Chiù e i pirati’, edito da Mauro Pagliai. Interverrà Cristina Gatti, sarà presente l’editore Antonio Pagliai. Meschi, ufficiale dell’Esercito e direttore della Scuola Superiore di Scienze Geografiche dell ’Istituto Geografico Militare di Firenze, attinge a fonti d’archivio e testi storici per raccontare la vicenda di Chiù, esile trovatello allevato da un ordine monastico, che a metà del Cinquecento viene assegnato alla Comandata per l’Offizio sulle Fortificazioni per la costruzione delle mura di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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