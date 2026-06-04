Firenze presentazione del libro ‘Chiù e i pirati’ ambientato tra l’Isola d’Elba e Lucca

Notizia in breve

Giovedì 4 giugno, alle 18, si è svolta al Teatro Niccolini di Firenze la presentazione del romanzo storico ‘Chiù e i pirati’, scritto da un autore italiano. L’evento ha visto la partecipazione dell’autore, che ha illustrato il suo libro ambientato tra l’Isola d’Elba e Lucca. Il volume è stato pubblicato dalla casa editrice Mauro Pagliai.