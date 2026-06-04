Far filò – Raccontarsi e scrivere insieme over 60

Un tempo “far filò” era il ritrovarsi tra vicini, amici e parenti per chiacchierare, condividere storie e tramandare esperienze di vita. Questo percorso riprende quello spirito: uno spazio accogliente in cui incontrarsi, parlare, ricordare e dare forma ai propri vissuti attraverso la scrittura. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Come Scrivere una STORIA

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Sulla mano ha ancora il sangue di Gianluca. Wilmer Ibarra urla più volte il nome del figlio, ucciso in un agguato sui binari della stazione Milano-Certosa, a un centinaio di metri da casa. Con l’ultimo filo di voce mi diceva ‘Papi non farmi morire’. Lui, titolare di x.com