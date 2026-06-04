Far filò – Raccontarsi e scrivere insieme over 60

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tempo “far filò” era il ritrovarsi tra vicini, amici e parenti per chiacchierare, condividere storie e tramandare esperienze di vita. Questo percorso riprende quello spirito: uno spazio accogliente in cui incontrarsi, parlare, ricordare e dare forma ai propri vissuti attraverso la scrittura. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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