Estrazione Million Day di oggi 4 giugno 2026 | i numeri vincenti di giovedì

I numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, giovedì 4 giugno 2026, sono stati annunciati in diretta live. La lotteria si è svolta come di consueto, con i numeri estratti trasmessi pubblicamente. Non sono stati forniti dettagli sui numeri estratti o eventuali vincite nel comunicato. L’estrazione di oggi segue le modalità abituali della lotteria, con i numeri disponibili immediatamente dopo l’estrazione.

Estrazione Million Day oggi giovedì 4 giugno 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 4 giugno 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 4 GIUGNO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 31 Gennaio 2026

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