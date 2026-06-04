Dal 15 giugno al 2 luglio alle 9, si potrà sciogliere la riserva sulla prima fascia GPS. La procedura riguarda gli insegnanti che hanno presentato domanda e attendono l’esito. La decisione sarà comunicata tramite piattaforma ufficiale. La scadenza è prevista per circa due settimane dopo l’apertura. La procedura si applica esclusivamente ai candidati in attesa di conferma. La notifica ufficiale avverrà tramite sistema digitale dedicato.

Questa settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla parleremo di GPS Scuola: lo scioglimento della riserva possibile dal 15 giugno al 2 luglio ore 9.00. Chi sono i docenti interessati. Si tratta di un nuovo servizio offerto da Orizzonte scuola che ti consentirà di ricevere nella tua casella di posta elettronica notizie sull’argomento e sulla base del tuo interesse. L’iscrizione al servizio è gratuita e ha durata annuale. Per continuare a ricevere dovrai nuovamente iscriverti. Potrai cancellarti e modificare le tue preferenze in ogni momento. Sarà tutto raggiungibile all’interno delle email che ti invieremo. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Argomenti più discussi: Diventare Insegnanti, dal 15 giugno si scioglie la riserva per la prima fascia GPS. Iscriviti gratuitamente alla newsletter; Come si diventa insegnante: la trafila è una corsa a ostacoli; Al via il Corso Yoga. Coscienza e respiro dedicato a studenti, docenti e personale; Alberto, l'insegnante che dopo 15 anni abbandona Firenze: Qui col mio stipendio non ce la faccio più, torno in Calabria.

Il comune di Milano ha pubblicato un concorso da 15 posti per insegnanti nella scuola dell’infanzia #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi Leggi di più: bit.ly/4a7jywc x.com

Diventare Insegnanti, dal 15 giugno si scioglie la riserva per la prima fascia GPS. Iscriviti gratuitamente alla newsletterQuesta settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla parleremo di GPS Scuola: lo scioglimento della riserva possibile dal 15 giugno al 2 luglio ore 9.00. Chi sono i docenti intere ... orizzontescuola.it