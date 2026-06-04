A Benevento è stato inaugurato uno sportello di ‘Ascolto Cittadini’, primo nel suo genere nel panorama politico locale. L’obiettivo è offrire un punto di ascolto diretto per i cittadini, senza intermediari. Il servizio sarà attivo presso un ufficio pubblico e sarà gestito da personale dedicato. La novità si inserisce in un progetto più ampio di coinvolgimento diretto dei cittadini nelle decisioni pubbliche. La struttura sarà accessibile a tutti e funzionerà con orari stabiliti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Parte da Benevento una iniziativa che non ha precedenti nel panorama politico locale. Si chiama Sportello di Ascolto Cittadini ed è promosso da Dimensione Bandecchi, il movimento fondato dall’imprenditore e sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Ogni settimana, in sede fissa nel capoluogo sannita, i referenti del movimento saranno a disposizione dei cittadini per affrontare insieme qualsiasi problematica quotidiana – dalla burocrazia alla sanità, dall’assistenza sociale a tutto ciò che nella vita di tutti i giorni pesa e troppo spesso rimane senza risposta. L’iniziativa è aperta a tutti, senza distinzioni di appartenenza politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dimensione Bandecchi: nasce lo sportello di ‘Ascolto Cittadini’ a Benevento

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