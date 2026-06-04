Cronaca locale | tutti i fatti del 3 giugno a Bassano e provincia

Il 3 giugno a Bassano e nella provincia si sono verificati diversi eventi. In città, un incidente stradale ha coinvolto due veicoli in centro, senza feriti gravi. In un quartiere, un incendio ha danneggiato un appartamento, ma non ci sono state vittime. Sul territorio, un furto è stato denunciato in un negozio di zona. Inoltre, sono stati segnalati numerosi episodi di vandalismo in alcune aree pubbliche.

Quali sono i fatti principali accaduti a Bassano oggi?. Cosa è successo nei quartieri e nelle piazze della provincia?. Chi ha prodotto il servizio video integrale di oggi?. Come si possono consultare i dettagli dei reportage locali?.? In Breve Produzione audiovisiva esclusiva affidata a Medianordest. Pubblicazione digitale avvenuta nelle prime ore del 4 giugno 2026. Servizio trasmesso tramite la rete veneta per la provincia di Bassano. Contenuti protetti da autorizzazione scritta della società Medianordest. L’appuntamento informativo di Bassano con l’edizione del 3 giugno 2026. L’edizione completa del TG Bassano emessa il 3 giugno 2026 riporta tutti i momenti salienti della giornata per la comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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