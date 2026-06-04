Un generale paracadutista ha attirato l’attenzione dei media dopo aver pubblicato dichiarazioni contro alcune minoranze. La sua vicenda ha generato un effetto Streisand, con un aumento di attenzione e polemiche. Nel frattempo, una diva di Hollywood ha subito una censura online dopo aver condiviso un commento controverso. Entrambi i casi dimostrano come, nel sistema mediatico, le azioni di figure pubbliche possano essere amplificate e portare a reazioni sproporzionate.

Cosa hanno in comune una diva di Hollywood e un generale paracadutista? Apparentemente nulla. Eppure esiste un filo invisibile, un bug del sistema mediatico, che lega queste due storie. Quel filo, che ora provo a ripercorrere con voi, si chiama Effetto Streisand. La foto che nessuno doveva vedere Malibù, 2003. Il fotografo Kenneth Adelman lancia un progetto scientifico per documentare l’erosione costiera della California, scattando 12.000 immagini dal proprio elicottero. Una di queste, la cosiddetta “Image 3850”, inquadra per caso la mega-villa di Barbra Streisand. Prima della denuncia, quella foto era stata scaricata esattamente sei volte, anzi: esattamente 4 volte, perché gli altri due download erano dagli avvocati della stessa Streisand. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cosa lega Vannacci a Hollywood? Un bug del sistema mediatico: l’effetto Streisand

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