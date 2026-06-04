La Juventus ha annunciato la fine della stagione per alcuni giocatori infortunati, con tempi di recupero ancora da definire. La società si sta preparando a svuotare il centro di allenamento in vista dei Mondiali, con alcuni atleti ancora in fase di riabilitazione. Le ultime notizie riguardano anche i giocatori diffidati e le condizioni generali della rosa, mentre si attendono aggiornamenti sui programmi di allenamento e sulle eventuali strategie per la ripresa.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha concluso la stagione 202526 in sesta posizione, staccando il pass per l’Europa League. Ora la Continassa è pronta a svuotarsi con i bianconeri impegnati ai Mondiali. Intanto ecco il programma delle amichevoli estive: 18072026, ore 15:30: Basilea- Juventus (St. Jakob-Park, Basilea, Svizzera). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: stagione finita, JTC pronto a svuotarsi in vista dei Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cambiaso stai zitto | Juventus in ginocchio

Temi più discussi: Vlahovic-Juve, è finita! Il contratto non sarà rinnovato: tutti i perché del no; Juventus-Vlahovic, è finita: niente accordo sul rinnovo, il serbo verso l'addio; Juventus-Vlahovic: è finita. Niente accordo per il rinnovo, l'attaccante lascia i bianconeri a parametro zero. Ecco dove può andare e...; Juve-Vlahovic, è finita davvero: fumata nera sul rinnovo, il bomber se ne va a zero.

VLAHOVIC LASCIA LA JUVE!!! È finita tra Dusan #Vlahovic e la #Juventus: non è stata trovata un'intesa economica nell'incontro odierno andato in scena alla Continassa e non ci saranno altri incontri L'attaccante serbo ed il club bianconero si separer x.com

Volete mica pagarmi come David?: dietro la rottura finale tra Vlahovic e la JuveI soldi dati all’ex Lilla fanno alzare le pretese del serbo per strappare il rinnovo alle sue condizioni. Inevitabile la fumata nera ... tuttosport.com

Mercato: la Juventus potrebbe sacrificare Francisco Conceição dopo il fallimento in Champions reddit

Juventus-Vlahovic, è finita: interrotte le trattative per il rinnovo, il serbo lascia i bianconeriQuesta mattina l'ultimo incontro alla Continassa, senza esito positivo ... msn.com