Continassa Juve | stagione finita JTC pronto a svuotarsi in vista dei Mondiali

Da juventusnews24.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha annunciato la fine della stagione per alcuni giocatori infortunati, con tempi di recupero ancora da definire. La società si sta preparando a svuotare il centro di allenamento in vista dei Mondiali, con alcuni atleti ancora in fase di riabilitazione. Le ultime notizie riguardano anche i giocatori diffidati e le condizioni generali della rosa, mentre si attendono aggiornamenti sui programmi di allenamento e sulle eventuali strategie per la ripresa.

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Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha concluso la stagione 202526 in sesta posizione, staccando il pass per l’Europa League. Ora la Continassa è pronta a svuotarsi con i bianconeri impegnati ai Mondiali. Intanto ecco il programma delle amichevoli estive: 18072026, ore 15:30: Basilea- Juventus  (St. Jakob-Park, Basilea, Svizzera). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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