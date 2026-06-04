Dopo diciassette anni dal debutto su Rai 2 nel 2008, X Factor Italia è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione, trasmessa su Sky. La replica dello show può essere vista seguendo le modalità ufficiali offerte dalla piattaforma. La trasmissione riprende la sua formula con nuovi concorrenti e giudici, mantenendo l’interesse del pubblico. La programmazione e le modalità di visione sono disponibili sui canali e sui servizi di streaming ufficiali.

A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Segui gli aggiornamenti su X Factor.

© Tutto.tv - Come vedere la replica di X Factor 2025

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il cammino verso la vittoria | X Factor 2025

Argomenti più discussi: Playoff NBA, OKC-San Antonio: dove vedere gara 7 in tv e streaming; Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata; X Factor 2026: Irama è il nuovo giudice, ecco il cast completo della nuova edizione; Grande Fratello, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata.