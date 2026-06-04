Come una volta | il gelataio col carretto conquista i palati di Popoli Terme

Notizia in breve

Un gelataio con un carretto sta attirando l'attenzione nella zona di Popoli Terme, portando un metodo tradizionale di vendita di gelati. La presenza del venditore ambulante ricorda le atmosfere di diversi decenni fa, quando i consumatori preferivano prodotti freschi e artigianali e si recavano in gelateria. La sua attività si distingue rispetto alle opzioni di cibi preconfezionati, offrendo un servizio che richiama le modalità di vendita di un tempo.