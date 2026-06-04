Come una volta | il gelataio col carretto conquista i palati di Popoli Terme
Un gelataio con un carretto sta attirando l'attenzione nella zona di Popoli Terme, portando un metodo tradizionale di vendita di gelati. La presenza del venditore ambulante ricorda le atmosfere di diversi decenni fa, quando i consumatori preferivano prodotti freschi e artigianali e si recavano in gelateria. La sua attività si distingue rispetto alle opzioni di cibi preconfezionati, offrendo un servizio che richiama le modalità di vendita di un tempo.
A Popoli Terme sembra di essere tornati a diversi decenni fa quando non si acquistavano cibi preconfezionati o si andava in gelateria. Chi aveva voglia di qualcosa di fresco, doveva recarsi al carretto dei gelati.Sembra un secolo fa, eppure nel borgo del Pescarese è possibile fare un tuffo nel. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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