Come creare un sito web gratis nel 2026 | guida per principianti

Per creare un sito web gratis nel 2026, bisogna scegliere tra le varie piattaforme disponibili, impostare un dominio e configurare l’hosting. Si può pubblicare il sito seguendo alcuni passaggi semplici, senza costi iniziali. La guida fornisce istruzioni pratiche su come avviare e rendere visibile il sito online, coprendo aspetti come la scelta della piattaforma, il nome del dominio e la pubblicazione del contenuto.

Vuoi creare un sito web gratis nel 2026? Scopri le migliori piattaforme, come scegliere il dominio, cos'è l'hosting e come pubblicare il tuo primo sito in pochi passi. Creare un sito web non è mai stato così accessibile come nel 2026. Che tu voglia lanciare un blog personale, un portfolio professionale, un piccolo e-commerce o la vetrina di un'attività locale, esistono strumenti gratuiti (e a basso costo) che ti permettono di essere online in poche ore, senza scrivere una riga di codice. In questa guida ti accompagniamo passo dopo passo, dalla scelta della piattaforma fino alla pubblicazione. La risposta a queste domande determinerà qual è la soluzione più adatta a te. 🔗 Leggi su Defanet.it

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