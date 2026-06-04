Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | sono 162 posti ecco dove AGGIORNATO con Viterbo

Dopo la mobilità 202627, sono 162 i posti in esubero nelle classi di concorso. Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le liste, che si basano sui trasferimenti e sui passaggi di cattedra o ruolo. La regione interessata include anche Viterbo. Le classi di concorso coinvolte riguardano diverse discipline e livelli di insegnamento. La pubblicazione segna la conclusione della fase di mobilità per l’anno scolastico successivo.

Conclusa la mobilità docenti per l’anno scolastico 202627, gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero, sulla base di trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo. Il dato è rilevante per le immissioni in ruolo: se una classe di concorso risulta in esubero a livello provinciale, non possono essere autorizzate nuove assunzioni a tempo indeterminato per quella tipologia di posto. Si tratta comunque di una prima indicazione, non ancora definitiva, perché l’esubero potrebbe essere riassorbito nelle fasi successive. I docenti appartenenti a una classe di concorso in esubero, anche se non perdenti posto, possono presentare domanda di utilizzazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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