Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | 162 posti ecco dove AGGIORNATO con Verona Rieti Frosinone Agrigento

Dopo la mobilità 202627, sono stati individuati 162 posti in esubero nelle classi di concorso. Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato i dati, aggiornati anche per le province di Verona, Rieti, Frosinone e Agrigento. La mobilità ha portato a trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo, determinando l’assegnazione di posti liberi. La lista completa delle classi di concorso in esubero è ora disponibile nelle rispettive province.

Conclusa la mobilità docenti per l’anno scolastico 202627, gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero, sulla base di trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo. Il dato è rilevante per le immissioni in ruolo: se una classe di concorso risulta in esubero a livello provinciale, non possono essere autorizzate nuove assunzioni a tempo indeterminato per quella tipologia di posto. Si tratta comunque di una prima indicazione, non ancora definitiva, perché l’esubero potrebbe essere riassorbito nelle fasi successive. I docenti appartenenti a una classe di concorso in esubero, anche se non perdenti posto, possono presentare domanda di utilizzazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo

Notizie e thread social correlati

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026/27: 162 posti, ecco dove [AGGIORNATO con Frosinone, Agrigento]Dopo la conclusione della mobilità per l’anno scolastico 2026/27, sono stati pubblicati 162 posti in esubero nelle classi di concorso.

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026/27: 162 posti, ecco dove [AGGIORNATO con Agrigento]Dopo la mobilità 2026/27, sono stati individuati 162 posti in esubero nelle classi di concorso.

Temi più discussi: Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026/27: sono 162 posti, ecco dove [AGGIORNATO con Udine, Grosseto e Viterbo]; PNRR 3, classi di concorso accorpate e 12,5 punti per il superamento del concorso: l’USR Piemonte rivede la valutazione in autotutela; ATP Rieti. Classi di concorso in esubero a.s. 2026/27; ATP RIETI – Classi di concorso in esubero a.s. 2026/27.

Le classi di concorso in esubero dopo la mobilità docenti 2026/27 bloccano le nuove assunzioni in alcune province italiane. #Mobilita x.com

Esiti mobilità docenti 2026, ecco tutti i trasferimenti per città, classi di concorso e punteggio minimoIl 29 maggio sono stati resi noti gli esiti della mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. A partire da questi dati è stato elaborato un file di consultazione che offre un quadro ... tecnicadellascuola.it

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026/27: sono 162 posti, ecco dove [IN AGGIORNAMENTO]Conclusa la mobilità per l’anno scolastico 2026/27, gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero, sulla base di trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo. orizzontescuola.it