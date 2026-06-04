Capricorno | colpi di scena e messaggi inaspettati nel destino
Stasera, un messaggio su WhatsApp cambierà i piani di un individuo del Capricorno. Una persona insolita attirerà la sua attenzione, creando un colpo di scena nel suo destino.
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