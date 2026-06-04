Beauty League | nasce l’alleanza contro l’odio e il bullismo online

Un'alleanza contro l’odio e il bullismo online nasce con l’obiettivo di contrastare le aggressioni digitali. La campagna si rivolge a giovani e adulti, evidenziando le conseguenze di otto anni di commenti offensivi e incomprensioni sui social. Tra le domande principali ci sono come le esperienze di traumi familiari abbiano modellato le percezioni del proprio corpo e come si possa affrontare il fenomeno delle molestie in rete.

Come hanno superato otto anni di odio e malintesi personali?. Quali traumi familiari hanno influenzato la loro visione del corpo?. Perché l'unione tra queste due influencer sfida gli algoritmi social?. Come intendono separare le collaborazioni commerciali dalle opere di beneficenza?.? In Breve VeraLab conta 180 dipendenti e ha ricevuto 30 milioni di euro di investimento.. Elena Midolo coordina la gestione aziendale di ClioMakeUp.. L'alleanza nasce dopo un incontro chiarificatore avvenuto lo scorso anno.. Nuova regola vieta collaborazioni commerciali mescolate a operazioni di beneficenza.. L’alleanza tra Cristina Fogazzi e Clio Zammatteo: nasce la Beauty League contro il bullismo digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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