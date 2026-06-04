Il Barcellona ha avviato trattative per acquistare il difensore dalla Juventus. La società catalana sta negoziando il prezzo con i bianconeri, senza ancora aver raggiunto un accordo definitivo. La cessione potrebbe portare un incasso importante per la Juventus, influendo sul bilancio di questa stagione. La trattativa si concentra sulla cifra da offrire e sulle modalità di pagamento.

Quanto deve pagare il Barcellona per convincere la Juventus?. Come influirà la cessione di Cambiaso sul bilancio bianconero?. Chi supererà il Chelsea nella corsa per il difensore?. Quali nuovi acquisti potrà finanziare la Juve con questa vendita?.? In Breve Barcellona supera il Chelsea nella corsa per il difensore di 26 anni.. Giocatore acquistato dal Genoa nel 2022 per 15,5 milioni di euro.. Statistiche attuali: 47 presenze, 3 reti segnate e 5 assist decisivi.. Manchester City aveva tentato l'acquisto nel gennaio 2025 senza successo.. Il Barcellona punta Andrea Cambiaso: contatti avviati per il difensore della Juventus. Il Barcellona ha stabilito un primo contatto con la Juventus per sondare le condizioni economiche necessarie al trasferimento di Andrea Cambiaso durante la prossima sessione estiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barcellona: contatti avviati per l’acquisto di Cambiaso dalla Juve

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