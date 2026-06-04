BALLANDO | CARLUCCI RISPONDE SU D’URSO IN GIURIA E SPUNTA IL LIBRETTO NERO

Ogni anno impazza il toto nomi di cast e giuria di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci cerca di fare chiarezza ma i rumors sui vip non si fermano. La Carlucci in questi giorni è presissima dalla preparazione dell’ evento di Rai1 “ Campioni del mondo. Italia loves Unesco “, in diretta eurovisione su Rai1 il 5 giugno dall’Arena di Verona con tante stelle italiane e internazionali, ma la testa è sempre su Ballando che tornerà puntualissimo al sabato sera in autunno. Sono settimane in cui tutti i quotidiani, settimanali, portali e blog parlano un giorno si e l’altro pure di Ballando, a partire dalla scelta di Selvaggia Lucarelli di accettare la corte serrata di Mediaset, diventando la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi e di fatto uno dei volti di punta dell’intrattenimento di Canale 5. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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BALLANDO: CARLUCCI RISPONDE SU LUCARELLI-DURSO E SPUNTA IL LIBRETTO NERO

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