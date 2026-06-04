Assegno di Inclusione ADI a giugno 2026 | ecco tutte le date di pagamento

Da feedpress.me 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Assegno di Inclusione (ADI) è attivo dal 1° gennaio 2024 e destinato alle famiglie in difficoltà con requisiti specifici. Le date di pagamento previste si estendono fino a giugno 2026. Le modalità di accredito e le scadenze sono state comunicate ufficialmente e riguardano le varie fasi di distribuzione dell’assegno. La misura mira a fornire un sostegno economico continuo alle famiglie beneficiarie.

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. L' Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI giugno 2026 Per il mese di giugno 2026, i pagamenti dell'Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 16 giugno 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 26 giugno 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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