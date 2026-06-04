Archeotram a Roma c’è un problema | perché il nuovo tram storico rischia di slittare ancora

Il nuovo Archeotram a Roma non ha ancora una data di avvio. Le previsioni iniziali sono state disattese, poiché sono necessari ulteriori lavori di completamento. La fase di realizzazione si protrae oltre le stime iniziali, senza indicazioni precise sulla tempistica. La mancata definizione della data di apertura mantiene incertezza sui tempi di consegna del tram storico. Nessun dettaglio ufficiale è stato comunicato sulle nuove scadenze.

La data in cui l’Archeotram entrerà in funzione non è stata ancora annunciata. Le iniziali previsioni sono state disattese per la necessità di realizzare ulteriori lavori. Non è detto che siano gli ultimi: dal municipio I, all’unanimità, sono infatti giunte nuove richieste.Due tratti da mettere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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