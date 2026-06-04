Almanacco | Venerdì 5 giugno | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 5 giugno è il 157° giorno dell'anno, con 208 giorni residui. La giornata ricorda l'ordinazione sacerdotale di Giovanni Bosco nel 1841. Nel 1947 si è verificato un evento non specificato. Il santo celebrato è San Bonifacio. Il proverbio del giorno indica che l'acqua di giugno può danneggiare i mugnai.

Venerdì 5 Giugno è il 157° giorno del calendario gregoriano, mancano 208 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San BonifacioProverbio di GiugnoAcqua di giugno rovina il mugnaioIscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayAccadde Oggi1841 – Giovanni Bosco viene ordinato sacerdote1947 – Piano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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