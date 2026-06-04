Il 4 giugno 1913 si è verificato un evento storico di cui si parla ancora oggi. In questa data, si sono svolti avvenimenti che hanno lasciato un segno nel passato. Sono passati 155 giorni dall'inizio dell'anno e mancano 210 giorni alla sua conclusione. In questa giornata si celebra San Francesco Caracciolo, e il proverbio del mese di giugno fa riferimento al grano pronto e al lavoro del contadino con la falce.

Giovedì 4 giugno è il 155° giorno del calendario gregoriano. Mancano 210 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Francesco CaraccioloProverbio di GiugnoBiondo ondeggia di giugno il grano pronto sta il contadino con falce in manoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde Oggi1913 –. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Buongiorno e Buon Giovedì 4 Giugno 2026! Buona giornata!

Notizie e thread social correlati

Almanacco | Giovedì 2 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl 2 aprile è il 92° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 273 giorni ancora da trascorrere.

Temi più discussi: Almanacco | Giovedì 4 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Giovedì 4 Giugno | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco 4 giugno | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; 5 Giugno: oroscopo segno per segno e almanacco.

Giovedì 4 Giugno | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 4 giugno è il 155º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è curioso e dinamico, con una forte capacità di adattarsi ai cambiamenti e trovare nuove soluzioni. Santo del giorno: San ... trevisotoday.it

Almanacco | Giovedì 4 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoGiovedì 4 giugno è il 155° giorno del calendario gregoriano. Mancano 210 giorni alla fine dell'anno. Biondo ondeggia di giugno il grano pronto sta il contadino con falce in mano ... pisatoday.it