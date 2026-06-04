Almanacco del 04-06-2026

Da romadailynews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha devastato un deposito di materiali pericolosi in una zona industriale, con fumo visibile a diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti con numerose squadre e hanno evacuato le aree circostanti. Le fiamme sono state domate dopo diverse ore, ma si registrano danni ingenti alla struttura. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la sicurezza e delimitare l’area.

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