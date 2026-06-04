almanacco del 04 06 2026

Notizia in breve

Un incendio ha devastato un deposito di materiali pericolosi in una zona industriale, con fumo visibile a diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti con numerose squadre e hanno evacuato le aree circostanti. Le fiamme sono state domate dopo diverse ore, ma si registrano danni ingenti alla struttura. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la sicurezza e delimitare l’area.