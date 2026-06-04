Almanacco del 04-06-2026
Un incendio ha devastato un deposito di materiali pericolosi in una zona industriale, con fumo visibile a diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti con numerose squadre e hanno evacuato le aree circostanti. Le fiamme sono state domate dopo diverse ore, ma si registrano danni ingenti alla struttura. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la sicurezza e delimitare l’area.
almanacco del giorno giovedì 28 maggio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Emilio Martiri Sardegna San Germano vescovo di Parigi vissuto Nel III secolo noto per la sua grande generosità verso i poveri i prigionieri auguri a tutti coloro che portano questi nomi andiamo a fare un salto indietro nel tempo con le grandi date della storia nel 1961 nasce Amnesty International tutto comincia a oggi quando l'avvocato britannico Peter Benson pubblica un giornale del Tower l'articolo i prigionieri dimenticati nasce così l'organizzazione che da oltre 60 anni si batte tutto il mondo per la difesa dei diritti umani Nel... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Almanacco 03 Aprile 2026
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Almanacco del 06-04-2026Oggi è martedì 31 marzo e l'almanacco segnala eventi e ricorrenze di questa data.
Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15Alle prime ore del mattino a Roma, le previsioni indicano condizioni di tempo stabile e soleggiato.
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ALMANACCO DEL GIORNO Venerdí, 29 Maggio 2026 S. MASSIMINO VESCOVO Settimana n. 22 Giorni dall'inizio dell'anno: 149/216 A Roma il sole sorge alle 04:39 e tramonta alle 19:35 (ora solare) A Milano il sole sorge alle 04:39 e tramonta alle 20:01 (or facebook
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Almanacco | Giovedì 4 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoGiovedì 4 giugno è il 155° giorno del calendario gregoriano. Mancano 210 giorni alla fine dell'anno. Biondo ondeggia di giugno il grano pronto sta il contadino con falce in mano ... pisatoday.it