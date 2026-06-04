6 Giugno | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 6 giugno, il 157º giorno dell’anno, è nato chi è considerato coraggioso e intraprendente. Le persone nate in questa data mostrano una forte capacità di affrontare le sfide con determinazione.

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Il 6 giugno è il 157º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è coraggioso e intraprendente, con una forte capacità di affrontare le sfide con determinazione.Santo del giorno: San Norberto, vescovo.Proverbio del giorno: In giugno, o in bene o in male c'è sempre un temporaleFatti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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