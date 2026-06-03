Vlahovic-Juve niente accordo L' attaccante se ne va a parametro zero

Da ilgiornale.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La trattativa tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo del contratto non si è conclusa con un accordo. Il contratto dell’attaccante serbo scade il 30 giugno, e senza un prolungamento, a partire dal primo luglio sarà libero di trasferirsi senza costi di trasferimento.

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Niente da fare tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Non è stato trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno, ragion per cui dal primo luglio l'attaccante serbo potrà trovarsi un'altra squadra a parametro zero. Nulla sarà dovuto ai bianconeri dalla nuova squadra per cui il giocatore andrà a giocare. Stamani alla Continassa si è svolto un incontro tra il centravanti e la dirigenza bianconera che non ha portato alla fumata bianca. Le richieste del calciatore serbo e del suo entourage non erano in linea con quelle messe sul piatto dal club bianconero. Per questo motivo, "in assoluta serenità", si è deciso per la separazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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