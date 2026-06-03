Visita guidata a Palazzo Miniscalchi | da casa a museo
Domenica 14 giugno alle 11 si terrà una visita guidata al Museo Miniscalchi-Erizzo. L’evento, aperto a tutti, consentirà di esplorare l’edificio storico, tra architetture e opere d’arte conservate all’interno. La visita si svolgerà in modo da permettere ai partecipanti di conoscere i dettagli architettonici e le collezioni esposte, offrendo un approfondimento sulla storia del palazzo. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza necessità di prenotazione.
Domenica 14 giugno alle ore 11 al Museo Miniscalchi-Erizzo è in programma una visita guidata adatta a tutti che permetterà di scoprire i tesori architettonici e le opere d’arte racchiusi in uno degli edifici storici più belli di Verona. Una visita guidata esclusiva che vi condurrà attraverso le. 🔗 Leggi su Veronasera.it