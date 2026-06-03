Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 17.30 si terrà una visita guidata esclusiva a Palazzo Fizzarotti. L’evento permette di accedere a uno degli edifici più affascinanti e misteriosi di Bari, visitando ambienti sontuosi e dettagli decorativi dell’epoca di fine Ottocento. La visita offre l’opportunità di esplorare gli interni del palazzo, caratterizzati da uno stile eclettico e di conoscere meglio la storia dell’edificio. L’ingresso è riservato a un pubblico limitato.