Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti
Sabato 6 giugno alle 17.30 si terrà una visita guidata esclusiva a Palazzo Fizzarotti. L’evento permette di accedere a uno degli edifici più affascinanti e misteriosi di Bari, visitando ambienti sontuosi e dettagli decorativi dell’epoca di fine Ottocento. La visita offre l’opportunità di esplorare gli interni del palazzo, caratterizzati da uno stile eclettico e di conoscere meglio la storia dell’edificio. L’ingresso è riservato a un pubblico limitato.
Sabato 06 giugno ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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